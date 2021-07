Sci, successo per il raduno estivo Fisi

A Palena, presso il Parco Nazionale della Majella

PALENA. Si è concluso ieri il primo raduno estivo della Federazione italiana sport invernali Fisi Centro-Sud dei comitati Lazio, Abruzzo e Molise.

Sotto la guida tecnica dell’istruttore nazionale Tommaso Tamburro, da quest’anno aiuto allenatore della squadra di sci di fondo Milano-Cortina 2026, le categorie under 16, U18 e U20, maschile e femminile, hanno preso parte agli allenamenti a secco per preparare al meglio la prossima stagione agonistica 2021/22. Gli atleti convocati si sono sottoposi a esercitazioni di carattere generale da lunedì 26 a venerdì 30 luglio, con doppia seduta di allenamento giornaliera: corsa, bicicletta, rafforzamento in palestra, esercitazioni di carattere speciale come skiroll tecnica classica, tecnica libera ed esercitazioni con bastoncini. Grande l’entusiasmo dei partecipanti che, nonostante il gran caldo di questi giorni, hanno portato a termine tutte le sedute di allenamento programmate.

Si ringraziano gli Sci Club partecipanti: Winter Sport Club Subiaco con quattro atleti, lo Sci Club Barrea con quattro atleti, lo Sci Club Opi con un atleta, lo Sci Club Pescocostanzo con tre atleti, lo Sci Club Capracotta con due atleti. Inoltre, si ringraziano i tecnici che hanno collaborato al raduno e la direzione del Parco Nazionale della Majella per la struttura messa a disposizione nel territorio di Palena, a pochi chilometri da Pescocostanzo (L’Aquila), come sede dell’incontro.

