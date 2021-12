Scacchi, al via il campionato regionale. A Venafro i più quotati giocatori del Molise

Sono due i tornei federali a variazione del punteggio Elo

VENAFRO. Tutto pronto a Venafro per il campionato regionale di scacchi. Per la prima volta l’importante competizione viene ospitata nella cittadina venafrana dove da un paio di anni è attivo un circolo scacchistico affiliato alla Federazione Italiana Scacchi, di cui è presidente il maggiore Mario Giacona.

Il circolo, intitolato a Leopoldo Pilla, è una ‘emanazione’ dello storico circolo culturale omonimo guidato da alcuni anni da Nicandro Pilla. Ed è proprio il circolo venafrano che ha curato l’organizzazione dell’importante evento che si svolgerà in questo fine settimana presso il Venafro Palace Hotel. A 48 ore dall’inizio delle gare sono una settantina gli iscritti ai due tornei, Open A e Open B, nei quali è articolato il festival scacchistico. Altri sicuramente si iscriveranno prima del termine di chiusura delle iscrizioni, fissato alle ore 9 di sabato 4 dicembre.

Si tratta di due tornei federali a variazione del punteggio Elo. All’Open A, quello che vedrà impegnati i giocatori con un punteggio Elo sopra i 1.500 punti, sono per il momento iscritti 35 concorrenti. Sarà in questo torneo che si assegnerà il titolo di campione regionale assoluto al molisano che si piazzerà nella posizione migliore. I giocatori che hanno un punteggio Elo inferiore a 1.500 punti si affronteranno nell’Open B, dove fino all’altro giorno erano iscritti 31 concorrenti. Il torneo è aperto a scacchisti provenienti da ogni parte d’Italia i quali concorrono alla vittoria dei due Open ma non concorrono all’assegnazione del titolo di campione regionale del Molise. Si sono iscritti ai due tornei giocatori provenienti, oltre che dal Molise, da Campania, Lazio, Puglia e Abruzzo. Le partite saranno arbitrate dall’arbitro federale Giacinto Donadio.

Altissimo il livello tecnico dei due tornei. In particolare l’Open A, quello riservato ai giocatori della fascia più alta del ranking nazionale, vedrà la partecipazione del Grande Maestro Sergio Mariotti, personaggio che ha fatto la storia degli scacchi italiani, del Maestro romano Alessandro Pompa e di una decina di candidati maestri (Cangiano, Ciavarra, Colucci, Di Gianni, Di Leva, Fezza, Scagliarini, Vannelli e Zinnai) ed altrettanti classificati come Prima Nazionale. Il Grande Maestro Mariotti è il favorito, ma non sono da sottovalutare diversi altri giocatori che hanno al loro attivo, anche in questa stagione, diversi successi in giro per l’Italia. Assente il campione regionale molisano in carica, il candidato maestro jelsese Antonio Petruccioli, è il suo compagno di circolo, il campobassano Francesco Terzano il favorito naturale per aggiudicarsi quest’anno il titolo. Terzano, classificato come Prima Nazionale, in passato ha già vinto il titolo assoluto. Tuttavia dovrà respingere gli assalti dei due avversari sicuramente più accreditati e temibili, Pierluigi Camarda ed Elia Tirro, suoi concittadini ed anch’essi iscritti allo storico circolo ‘Monforte’ del capoluogo regionale, che proveranno a rendergli la vita difficile.

Nel pronostico sono un gradino più giù i campobassani Gianluca Angelicola e Gilberto Borroni e diversi giocatori della pattuglia venafrana, a partire da Giuseppe Russo e Roberto Paolone senza dimenticare gli esperti Luigi Ruggiero ed Omero Mian. Nell’Open B si daranno battaglia soprattutto i giovanissimi, molti dei quali reduci dai campionati italiani giovanili di Salsomaggiore dello scorso mese di agosto. Riflettori puntati sul giovane talento molisano, il campobassano Stefano Sorbo, reduce dalla recente vittoria all’Open C del Festival di Cerignola, che dovrà vedersela con una nutrita pattuglia di agguerriti giocatori campani tra i quali alcuni, come Francesco Mazzeo di Nola, Andrea Falanga di Salerno, la seconda nazionale Giulio Cappuccio di Avellino, così come i molisani Angelo Zanni e Giò Vitiello di Campobasso, possono contare su un miglior punteggio Elo. Occhio anche ai giovani Gianmichele Attardi e Alessandro Brunetti di Napoli, Vincenzo Esposito e Luigi Tomada di Salerno, all’avellinese Vincenzo Petruzzo e al venafrano Giancarlo Iadicola. Le partite si giocheranno sabato 4 e domenica 5 dicembre.

In totale sono previsti cinque turni. In ogni partita ogni giocatore avrà a disposizione un’ora per fare le sue mosse con un incremento di 30 secondi per ogni mossa. Si comincerà con il primo turno sabato 4 dicembre con inizio alle ore 10. Secondo turno sempre sabato a partire dalle ore 15. Terzo turno previsto nella stessa giornata alle ore 18;30. Le ultime due partite si giocheranno domenica: la quarta alle ore 10, la seconda con inizio alle ore 15. A seguire la premiazione.

