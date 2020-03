Andràtuttobene, i disegni dei bambini molisani – seconda parte

In totale sono stati raccolti quasi 200 contributi da tutta la Regione. GUARDA LA FOTOGALLERY

ISERNIA. isNews ha aderito all'iniziativa #Andràtuttobene e i lettori hanno risposto con calore: in due giorni sono arrivate quasi 200 coloratissime fotografie, con le quali abbiamo realizzato una galleria fotografica in due parti liberamente consultabile (prima parte qui): sarà un modo semplice per ritrovare un po’ di gioia e serenità tutti insieme.

Striscioni e disegni con arcobaleni e la scritta “Andrà tutto bene!” ci sono stati inviati da tantissimi comuni molisani, e praticamente tutta la regione Molise ha voluto partecipare: da Isernia, Campobasso, Boiano, Pescolanciano, Roccamandolfi, a Macchia D’Isernia, Rionero Sannitico, Pozzilli, a Colli A Volturno – solo per citare alcuni paesi e città. Vi ringraziamo per i tantissimi contributi che hanno reso questi giorni di chiusura in casa molto meno grigi!

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, invia ISCRIVIMI al numero 3288234063 e salvalo in rubrica!