Furto di slot machine: colpiti due bar del Molise

Al centro storico e nella piazza principale del paese. Il furto nella notte, con i danni pari a circa 6mila euro

CAMPOBASSO. Furto di slot machine a Spinete. Due i bar presi di mira dai malviventi, che hanno agito questa notte, al centro storico e nella piazza principale del paese. Dopo aver forzato la saracinesca e rotto il vetro delle porte di ingresso i ladri sono entrati all’interno degli esercizi commerciali.

In uno dei due bar hanno manomesso la slot e portato via il denaro. Nell’altra hanno caricato tutto il macchinario e sono fuggiti. Sono stati i titolari delle attività ad accorgersi questa mattina del colpo. Sul posto, per i rilievi e per avviare le indagini, i carabinieri di Bojano. Secondo le prime stime i danni ammonterebbero a circa 6mila euro.