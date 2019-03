Ladri di gasolio in fuga sulla Statale nella rete della Polstrada di Isernia

Gli agenti hanno arrestato un 58enne e un 48enne di origini campane che stavano per mettere a segno un furto. GUARDA IL VIDEO

ISERNIA. Erano arrivati in provincia di Isernia dalla Campania per mettere a segno un furto di gasolio. A mandare a monte i piani di due pregiudicati campani è stata la Polizia Stradale di Isernia che ha arrestato i due ladri di 58 e 49 anni. Tutto è cominciato con una segnalazione di un dipendente dell’Anas che, insospettito dalla presenza di due individui in prossimità della galleria Trinità di Macchia D’Isernia, dove è collocato un deposito di carburante per il funzionamento dell’illuminazione del tunnel, ha immediatamente allertato la Polstrada.

Fortuna ha voluto che proprio un’auto civetta della Polizia Stradale, con a bordo due agenti di provata esperienza, si sia trovata nelle vicinanze della galleria. E così cominciato un lungo inseguimento ai due sospetti, nel frattempo saliti a bordo della loro auto e fuggiti in direzione Venafro. Ma i due fuggitivi, con alle calcagna l’auto della Stradale, non sapevano che, poco più avanti, un’altra pattuglia, subito allertata dell’accaduto, li attendeva al bivio di Pozzilli con il traffico bloccato a monte, pronta a fermarli.

Ii due uomini, alla vista dei poliziotti, hanno tentato un’ultima, disperata manovra, per evitare in extremis il fermo, imboccando l’area di sosta di un distributore di carburanti posto nelle vicinanze. Ma gli è andata male: gli agenti, in perfetta sintonia fra di loro, all’istante hanno raggiunto anche loro il distributore, ponendo fine alla folle fuga dei due fuggitivi, ponendoli in stato di arresto.

I due uomini, originari del napoletano, dai successivi controlli in ufficio, annoveravano a loro carico numerosissimi precedenti penali e, la successiva perquisizione all’auto, ha permesso di rinvenire diversi attrezzi atti allo scasso, pronti ad essere usati per i furti. Va aggiunto che, nel corso degli ulteriori accertamenti, diversi strumenti del medesimo genere, sono stati rinvenuti nei pressi degli altri depositi di gasolio dell’Anas, facendo così presumere che i due pregiudicati stessero preparando un furto di carburante su larga scala.

