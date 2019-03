Lavori alla condotta idrica, Campobasso senz’acqua giovedì 21 marzo

Previsti due interventi, dalle 8.30 alle 14 e dalle 13.30 alle 20. L’elenco delle strade interessate



CAMPOBASSO. Lavori urgenti alla condotta idrica, il Comune di Campobasso informa che nella giornata di giovedì 21 marzo alcune zone della città resteranno senz’acqua.

Previsto un intervento A, con l’interruzione del flusso idrico, dalle 8.30 alle 14, in via Puglia, piazza Molise, via Campania, via Calabria, via Basilicata, via Sardegna e via Sicilia.

L’intervento B prevede la sospensione del servizio idrico, dalle 13.30 alle 20, in via San Giovanni dei Gelsi (nel tratto compreso tra la rotatoria di via Puglia e la rotatoria di via Friuli Venezia Giulia, via Lombardia e via Liguria. L’interruzione riguarderà anche le due scuole dell’Istituto comprensivo Jovine.

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale