Proiettili contro la vetrina del bar Europa: condanna esecutiva per commerciante di Campobasso

L’uomo, che aveva agito per gelosia nei confronti della ex, ha patteggiato la pena a 2 anni e 4 mesi. Ora l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza



CAMPOBASSO. Esplode un colpo di pistola contro la vetrina del bar Europa, è diventata esecutiva la condanna a 2 anni e 4 mesi nei confronti di un 55enne di Campobasso, titolare di un’attività commerciale in centro. L’uomo, si è poi scoperto, aveva agito così per gelosia nei confronti della ex, non avendo accettato la rottura del loro rapporto.

Individuato dalla Polizia dalle immagini di videosorveglianza, l’uomo ha patteggiato la pena. Una condanna che è diventata esecutiva, con provvedimento del Tribunale di sorveglianza del capoluogo. Un episodio, avvenuto oltre un anno fa, che aveva fatto molto discutere a Campobasso. All’inizio si era parlato di intimidazione, poi la scoperta del movente della gelosia.

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale