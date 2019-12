Doppio incidente in galleria sulla Trignina, feriti in ospedale e traffico in tilt

Si tratta di tamponamenti dovuti al maltempo che imperversa in zona. Sul posto forze dell’ordine e Anas

PESCOLANCIANO. Duplice tamponamento nel tardo pomeriggio lungo la Trignina, in galleria all’altezza di Pescolanciano. Gli incidenti di lieve entità, così come le ferite riportate dagli occupanti delle vetture soccorsi dal 118 e portati al Veneziale di Isernia, sarebbero riconducibili per lo più al maltempo che imperversa in zona e che rende difficoltosa la percorrenza della Statale.

Forti disagi sono stati registrati al traffico, già congestionato per la presenza in loco di mezzi spazzaneve e spargisale.

La strada infatti è stata interrotta per un paio d’ore, salvo riaprire gradualmente a senso alternato. In azione vigili del fuoco, carabinieri e personale Anas.

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale