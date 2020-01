Isernia, staffetta della Polstrada per soccorrere un uomo ferito gravemente

Il campano era in macchina del fratello e stava tentando di raggiungere il ‘Veneziale’. Dopo le prime cure è stato trasferito d’urgenza al ‘Cardarelli’

ISERNIA. Staffetta della Polizia Stradale per soccorrere e salvare la vita a un uomo arrivato in Molise dalla Campania e che, per fortuna si è ‘imbattuto’ in una pattuglia del Distaccamento di Agnone.

Ferito gravemente a un braccio, era in macchina con il fratello e stavano cercando di raggiungere l’ospedale di Isernia. A Sesto Campano hanno si sono trovati di fronte gli agenti e gli hanno chiesto aiuto per raggiungere il presidio sanitario. I poliziotti, facendo da apripista all’auto scortata, in pochi minuti hanno fatto sì che il ferito raggiungesse il ‘Veneziale’

Le condizioni dell’uomo, oltretutto anche dializzato, sono apparse immediatamente gravi, tanto che, i medici ne hanno predisposto il trasferimento al Cardarelli di Campobasso, richiedendo un ulteriore scorta all’ambulanza, in modo da accorciare notevolmente i tempi di percorrenza.

Così è stato. La pattuglia, con l’assenso delle Prefettura di Isernia e Campobasso, ha scortato l’ambulanza fino al bivio di Campochiaro, dove si è avvicendata con i colleghi della Sezione di Polizia Stradale del Capoluogo di regione, che a loro volta hanno provveduto alla staffetta al Cardarelli.

L’inverno, dopo un periodo caratterizzato da temperature decisamente miti, ha iniziato a farsi sentire con freddo intenso, vento forte e leggere nevicate. La Polizia Stradale di Isernia e il dipendente Distaccamento di Agnone, non sono stati colti impreparati da tale, improvviso cambiamento, rafforzando le pattuglie e gli uomini su tutto il territorio della provincia di Isernia.

Su diverse arterie si è resa necessaria la presenza di più pattuglie della stradale dove, a causa della leggera coltre di neve trasformatasi poi in ghiaccio, diversi automobilisti, soprattutto di mezzi pesanti, sono stati soccorsi e messi al sicuro.

