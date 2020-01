Strade di sangue, muore un bimbo di 5 anni

Al confine tra Molise e Puglia. Tre i feriti: il padre del bambino trasportato in ospedale con l'elisoccorso

Tragedia sull'autostrada A14, all'altezza del km 495,8, al confine tra Molise e Puglia. Un bimbo di 5 anni ha perso la vita in uno scontro tra due auto avvenuto nel pomeriggio di oggi, poco dopo le 17,40, sul tratto compreso tra Poggio Imperiale e Termoli, in direzione Pescara. Nello scontro risultano altri tre feriti. Il padre, originario della provincia di Foggia, è stato trasferito in eliambulanza presso l'ospedale di San Giovanni Rotondo. Oltre due chilometri di coda nel tratto interessato.

Sul posto soccorsi sanitari e meccanici, vigili del fuoco, pattuglie della polizia stradale e il personale della Direzione 7/o Tronco di Pescara di Autostrade per l'Italia. Sul luogo dell'incidente tratto chiuso e traffico bloccato, 2 chilometri di coda. Percorsi alternativi: per gli utenti che da Bari sono diretti verso Pescara uscita obbligatoria a Poggio Imperiale, percorrere la Statale 16 in direzione Pescara e rientrare in A14 a Termoli.

