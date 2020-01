I tentacoli della mafia sul Molise: la droga e le attività economiche nelle mire dei clan

Dalla relazione relativa al primo trimestre 2019 sono evidenti i segnali di interesse della criminalità organizzata calabrese, campana e pugliese, senza però una presenza stabile e strutturata

CAMPOBASSO. Allarme criminalità, sul Molise evidenti segnali di interesse di soggetti continui alla criminalità organizzata calabrese, campana e pugliese. E’ quello che evidenzia la Dia, la Direzione investigativa antimafia, per la quale tuttavia in regione non si segnala una presenza stabile e strutturata di insediamenti mafiosi.

Luci e ombre di quello che una volta era un territorio tranquillo, dalla ‘fotografia’ scattata dalla relazione Dia relativa al primo semestre 2019. La mafia extraregionale, è quanto emerge, riesce a mimetizzare la propria azione infiltrandosi sul territorio senza radicarsi, ma ricercando forme di convivenza criminale anche con gruppi stranieri o rom stanziali.

Ma è la vicinanza geografica del Molise con aree ad alta densità mafiosa, a partire da Puglia e Campania, ad essere secondo la Dia la ragione per la quale il territorio molisano è stato più volte scelto per stabilire il domicilio, per cercare rifugio durante la latitanza, o per avviare attività delittuose, per lo più legate a traffici di droga.

Come emerge dalla relazione Dia, le province di Campobasso e Isernia risultano esposte a possibili infiltrazioni camorristiche sia lungo la fascia adriatica, sia lungo le zone tra il Sannio ed il Matese, quest'ultime vicine alle aree di influenza dei Casalesi. La criminalità organizzata pugliese avrebbe invece lanciato i suoi tentacoli nei comuni del Basso Molise, con la criminalità di San Severo rifornimento per le piazze di spaccio di Campobasso, Campomarino e Termoli.

Ma non c’è solo l’allarme droga. Come evidenzia la Direzione antimafia i settori economici di maggior interesse per i clan sono l'edilizia, la grande distribuzione, la gestione di locali notturni e la rivendita di auto usate.

