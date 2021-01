Muore Diamante, bue pluricampione delle ‘Carresi'. San Martino in Pensilis a lutto

L’animale aveva vinto 7 volte di fila con i ‘Giovanotti’. Il ricordo delle associazioni carristiche

SAN MARTINO IN PENSILIS. A San Martino in Pensilis è stato il protagonista assoluto delle 'Carresi', l'antica Corsa dei Carri trainati dai buoi, che per sette anni ha vinto con il carro dei 'Giovanotti' del paese. Ora però, alla veneranda età di 15 anni, Diamante si è spento e l'intera comunità si è fermata per celebrarlo.

Noto in Molise a tutti gli appassionati della storica manifestazione - che si svolge ogni anno ad aprile, ma che, causa Covid, è stata annullata sia nel 2020 sia per il 2021 - Diamante ha corso per 12 anni con i 'Giovanotti' di S. Martino, facendo vincere la squadra per sette anni consecutivi.

"L'intera comunità di San Martino in Pensilis, circa cinquemila persone, si è fermata per celebrare la morte di un animale - scrive su Facebook Roberto Manes, presidente dell'Associazione 'Carro dei Giovanotti' di Portocannone, paese vicino nel quale si disputa analoga corsa - un bue di nome Diamante che ha contribuito in maniera indelebile, tramite le sue splendide corse, alla prosecuzione della locale tradizione: la Corsa dei Carri. Ha trascorso la vita tra massaggi e attenzioni, alimentazioni da atleta e medicamenti appropriati".

Manes conclude ricordando, con amarezza, l'inchiesta della Procura di Larino: nel 2015 trenta persone iscritte sul registro degli indagati per maltrattamento di animali, in riferimento ad alcuni episodi accaduti nelle corse. La prima udienza del processo è fissata per giugno 2021. "Gli amministratori locali, i presidenti delle associazioni carristiche, tra cui il sottoscritto, e molti altri rappresentanti di questi enti locali", indagati, scrive, "come organizzatori di manifestazioni nelle quali si maltrattano gli animali.... noi maltrattiamo gli animali...".

