Coronavirus, Santa Croce di Magliano vede la luce in fondo al tunnel: crolla il tasso di contagio

Il miglioramento della situazione sanitaria è testimoniato dal numero di persone attualmente positive, sceso a 17, e dall’esito dell’ultimo screening settimanale organizzato dall’amministrazione comunale, da cui non è emerso nessun nuovo caso di contagio. Dopo tanta sofferenza si guarda con più serenità al futuro e l'obiettivo del Comune è ora quello di assicurare il ritorno a scuola in sicurezza dal 19 aprile

SANTA CROCE DI MAGLIANO. Continua a migliorare la situazione epidemiologica a Santa Croce di Magliano dove il numero delle persone attualmente positive al Covid è sceso a 17, anche se ci sono ancora diversi pazienti ospedalizzati.

A testimoniare il graduale ritorno alla normalità nella comunità che finora ha pagato il prezzo più duro alla pandemia, con circa 20 decessi avvenuti tra gennaio e marzo scorso, è l’esito dell’ultimo screening settimanale organizzato dall’amministrazione comunale. In tutto sono stati 92 i tamponi processati, da cui non è emerso nessun nuovo caso di positività.

Un dato che conferma che dopo tanta sofferenza e dolore si intravede più di uno spiraglio di luce. Il prossimo obiettivo sarà ora quello di garantire il ritorno a scuola in sicurezza dal 19 parile per le centinaia di studenti delle scuole di Santa Croce. In proposito in sindaco ha già annunciato nei giorni scorsi la volontà di provvedere ad eseguire un'indagine epidemiologic di massa anche tra gli studenti e il personale scolastico per agevolare il ritorno in serenità alla didattica in presenza.

