Spacciatore molisano arrestato dalla Polizia: sequestrati 6 chili di droga

Il 30enne è stato trovato in possesso di hashish e cocaina. In casa sono stati rinvenuti anche 4200 euro in contanti

TERMOLI. Guerra allo spaccio: arrestato in Abruzzo uno 30enne termolese trovato in possesso di circa sei chili di droga. Il pusher è stato fermato dagli agenti del commissariato di Vasto lungo la Statale 16, in territorio di San Salvo. Fin da subito i poliziotti hanno notato qualcosa di strano nell’atteggiamento del giovane e per questo hanno capito che aveva qualcosa da nascondere.

Come riporta Zonalocale grazie gli agenti hanno deciso di effettuare una perquisizione. In auto sono stati così trovati 55 panetti di hashish per un peso complessivo di 5 chili e mezzo.

La perquisizione è stata quindi estesa all’abitazione di Termoli dove sono stati sequestrati un ulteriore panetto di hashish sempre da 100 grammi, 350 grammi di cocaina, 4200 euro in contanti, sostanza per il confezionamento, bilancini di precisione e una pressa artigianale di grandi dimensioni necessaria per i panetti. Il 30enne, con precedenti di polizia, su disposizione della Procura della Repubblica del tribunale di Vasto è stato trasferito di Vasto in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.

