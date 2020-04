Feltri e i ‘meridionali inferiori’: scoppia la rivolta contro il direttore di Libero

Molte edicole del sud hanno deciso che non venderanno più il quotidiano. L’Ordine dei giornalisti valuta il danno di immagine e in Molise i consiglieri nazionali Cimino e Santimone chiedono la revoca della cittadinanza onoraria concessa dal Comune di Guardialfiera



Non si placano, anzi su moltiplicano le polemiche per le frasi di Vittorio Feltri, direttore di Libero, che durante una puntata della trasmissione "Fuori dal coro", su Rete 4, ha detto: ”Perché mai dovremmo andare in Campania? A fare i parcheggiatori abusivi? I meridionali in molti casi sono inferiori”. Le dichiarazioni nel programma di Mario Giordano hanno scatenato un’ondata di reazioni. Dalla politica agli utenti sui social network, in molti hanno condannato le parole di Feltri.

Protesta particolarmente forte nel Sud Italia. Molte le edicole che, soprattutto in Campania, Calabria e Sicilia hanno scelto di non vendere più il quotidiano Libero, spiegando le ragioni della loro decisione con un cartello affisso all’esterno della propria attività commerciale: “In questa edicola da oggi non è più in vendita il quotidiano Libero. Essendo meridionali inferiori non siamo in grado di comprendere gli arguti articoli di questa testa giornalistica indipendente. Ci voglia scusare il direttore Feltri”.

Numerose anche le reazioni del mondo politico. Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha parlato di “esternazioni poco felici e piuttosto aggressive. Esternazioni senza alcun senso”. Il leader della Lega Matteo Salvini le ha bollate come "una ca****a”. Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, ha commentato: "Non potrei ovviamente mai condividere le parole di Feltri. Sono certa che si riferisse alle condizioni di disparità economica tra nord e sud”. "Feltri – ha invece affermato il sindaco di Napoli De Magistris - è una persona che si commenta da sola per le cose che ha detto e ripetuto, perché non è affatto la prima volta. Vive la propria vita con una subcultura. Il Sud non ha bisogno di nessuno”.

Intanto anche il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti ha annunciato che "darà mandato a un legale" per valutare i possibili danni all"'immagine dell'intera categoria dei giornalisti italiani" da parte di Vittorio Feltri per le sue dichiarazioni.

Infine, le reazioni non sono mancate in Molise, dove i consiglieri nazionali dell’Ordine dei Giornalisti Vincenzo Cimino e Cosimo Santimone chiederanno la revoca della cittadinanza onoraria a Feltri concessa dal Comune di Guardialfiera, dove trascorreva le vacanze da bambino.

