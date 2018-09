Isernia, ex lavoratori pronti alle barricate: in programma l’assemblea per concordare iniziative eclatanti

Dura la nota del portavoce Emilio Izzo contro la politica locale. L’incontro si terrà domani pomeriggio al dopolavoro ferroviario

ISERNIA. L’assemblea degli ex lavoratori in lotta tornerà a riunirsi per rilanciare le proprie istanze e per dare un segnale alla classe politica, rea – a loro dire – di “lassismo”.

Ed ecco che, attraverso una dura nota, il portavoce del gruppo Lavoro e Dignità Molise, Emilio Izzo, annuncia per domani 28 settembre, alle ore 18 presso il dopolavoro ferroviario di Isernia, una nuova riunione, atta a decidere “le prossime iniziative di lotta”.

“Le premesse di correttezza ed onestà intellettuale non sono servite, - scrive Izzo - troppi giri di parole, troppi scaricabarili, troppo egoismo, troppo di troppo! Non ci stiamo a questa mattanza e, ancor meno, ad un assessore regionale al ramo il quale, ad oggi, non ha saputo dare un minimo di risposte serie. Ma non ci sta bene nemmeno che il presidente Toma prenda con noi un impegno per poi, dopo tanto tempo, disattenderlo.

Le elezioni sono alle spalle, - incalza il noto sindacalista - cento giorni sono trascorsi quasi inutilmente, anzi, anche peggio, se pensiamo che ad oggi gli unici provvedimenti sono quelli legati all’elezione per ricoprire una posizione e il congelamento di un’altra posizione di vertice, in pratica sistemazione di caselle comode e nessun provvedimento per risolvere i problemi seri, quelli, per intenderci, sbandierasti come punti programmatici imprescindibili e poi lasciati morire miseramente.

La nostra Assemblea Permanente si riunirà venerdì 28 settembre alle ore 18.00 presso il dopolavoro ferroviario di Isernia e lo farà con animo non sereno ed abbastanza bellicoso. Ex Ittierre, ex cantonieri, ex Di Risio, disoccupati di lungo corso, - conclude la nota - serreranno le fila per stabilire le priorità, le stesse che in fase pre-elettorale erano state fatte proprie dai candidati, poi eletti, e che in seguito si sono rivelate bugie, ma noi faremo in modo di ristabilire le giuste posizioni”.

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale