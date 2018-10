Effetto domino nel Carroccio, nuove dimissioni e la richiesta di un commissario al posto di Mazzuto

In polemica con il coordinatore regionale lasciano i vertici cittadini di Busso, Torella, Provvidenti e Fossalto. Si affiancano alla Romagnuolo e invocano un sostituto alla guida della Lega Molise



CAMPOBASSO. Aumentano i mal di pancia nella Lega Molisana. Sulla scia di altri colleghi, si dimettono dall’incarico anche i coordinatori di Busso, Torella del Sannio, Provvidenti e Fossalto, in aperto contrasto con il vertice regionale Luigi Mazzuto. Per un effetto domino che rischia di compromettere seriamente gli equilibri del Carroccio. Con la richiesta finanche della nomina di un commissario.

Carmine Di Maio, Antonietta Alfonso, Carlo Rago e Marco Tavaniello ripropongono, quale ragione scatenante della decisione di lasciare i propri rispettivi ruoli, la mancata presentazione di una lista della Lega per le Provinciali di Campobasso. Alla quale seguirebbero una serie di azioni a loro avviso discutibili, tra cui “la nota inviata da Mazzuto al Comune di Termoli con cui, di fatto, impedisce ai militanti locali di fare i banchetti e propaganda politica della Lega”, la “mancata convocazione dei coordinatori cittadini” e, soprattutto, “il fatto di aver assunto una netta contrapposizione con Aida Romagnuolo, da anni l’anima, la mente e il cuore della Lega nel Molise”.

Una dura nota quella degli ormai ex coordinatori di circolo, che si conclude con la richiesta di dimissioni del coordinatore regionale e con l’auspicata nomina di un commissario. “Ricordiamo, infine, a Mazzuto, - si legge - che egli occupa un assessorato in Giunta, pur non essendo passato per una candidatura, posto che spetta invece alla più votata nella lega del Molise, e cioè ad Aida Romagnuolo. Chiediamo le immediate dimissioni di Mazzuto da coordinatore della Lega e che, al suo posto, venga nominato un commissario”.

