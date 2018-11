Elezioni provinciali, vince il centrodestra. Toma soddisfatto: “Leadership rafforzata”

Le valutazioni a poche ore dal termine dello spoglio. Per il presidente Antonio Battista un Consiglio dal colore politico avverso

CAMPOBASSO. Elezioni provinciali, vince il centrodestra e il governatore del Molise esulta: “Se i risultati possono essere considerati un test, dopo sei mesi dal voto regionale, bisogna convenire che la leadership del presidente Toma ne esce ulteriormente rafforzata”.

Commento arrivato a poche ore dal termine dello spoglio delle schede, depositate nell’urna di Palazzo Magno non dai cittadini, ma dagli amministratori, chiamati a votare per eleggere il nuovo Consiglio provinciale. Composto da 6 consiglieri di centrodestra, 3 di centrosinistra e 1 del Polo civico lanciato dal triumvirato Iorio-Pallante-De Matteis. Che affiancheranno per i prossimi mesi il presidente della Provincia Antonio Battista, che dovrà vedersela con un Consiglio dal colore politico avverso.

