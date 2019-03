Mancano i medici, richiamati i pensionati. Il commissario Giustini: rischiavamo di chiudere gli ospedali

Decisione replicata anche in Veneto e in Friuli Venezia Giulia. Ma i veterinari dicono no: la prossima mossa, affermano, sarà chiamare gli stranieri

CAMPOBASSO. Mancano i medici negli ospedali, l’Asrem richiama i pensionati. "Si tratta di una misura tampone per continuare ad assicurare i servizi – ha commentato il commissario alla sanità Angelo Giustini – altrimenti si correva il rischio di chiudere le strutture”.

Una misura, quella avviata dal Molise, riprodotta anche al Nord. “Spero che questa sia la frana che fa crollare la diga”, aveva commentato nei giorni scorsi il governatore del Veneto Luca Zaia, plaudendo alla decisione adottata a Campobasso. Oltre al Veneto, a richiamare i pensionati, è adesso anche il Friuli Venezia Giulia.

“In Molise – ha rimarcato ancora Giustini - paghiamo lo scotto di concorsi che vanno deserti e di personale assente. Questo fa venire meno i servizi essenziali. Richiamare in servizio i professionisti medici in pensione, ovviamente, è solo un provvedimento intermedio, in attesa della stabilizzazione del sistema, augurandoci che i giovani vengano a lavorare da noi".

Critica senza appello, invece dalla Federazione veterinari e dirigenti sanitari (Fvm). "In Veneto, in Molise e in Friuli pensano di risolvere il problema ri-assumendo i medici pensionati. Poi, andata buca anche questa, forse saranno costretti ad assumere medici di altre nazionalità dove i titoli di specialista sono riconosciuti dall'Italia e si erogano con maggior facilità. Rivolgersi ai pensionati o addirittura agli stranieri significa certificare il fallimento totale della programmazione sanitaria".

