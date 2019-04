Piano investimenti e sviluppo, dal Mibac 14 milioni di euro al Molise

La somma servirà a finanziare 69 interventi di prevenzione del rischio sismico, eliminazione delle barriere architettoniche, riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie

CAMPOBASSO. Quattordici milioni di euro al Molise, questa la cifra prevista dal Piano pluriennale di investimenti e sviluppo, per il quale il Mibac, il Ministero per i Beni e le attività culturali ha chiesto e ottenuto a livello nazionale circa un miliardo di euro.

La somma stanziata per la Regione, 14 milioni e 180mila euro, servirà per finanziare in Molise 69 interventi, da realizzare nel periodo compreso tra il 2021 e il 2033.

Progetti che rientrano tra i 966 che il Ministero ha programmato a livello nazionale e che prevedono lavori di edilizia pubblica, prevenzione del rischio sismico, eliminazione delle barriere architettoniche, investimenti di riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie e digitalizzazione.

