Europee: il Partito Democratico accoglie Andrea Cozzolino a Campobasso

Domani pomeriggio nella sede elettorale di Antonio Battista l’evento con il candidato al Parlamento europeo



CAMPOBASSO. È attesa per domani, domenica 19 maggio, a Campobasso alle ore 18.00 in Piazza della Vittoria 8, l’iniziativa pubblica promossa dal Partito Democratico, nel corso della quale sarà presentato al pubblico l’ultimo lavoro editoriale del giornalista molisano Giuseppe Tabasso.

Un pamphlet che raccoglie una serie di articoli sulle ultime vicende e vicissitudini della politica molisana, con uno sguardo attento e preoccupato sull’Europa e sulle prossime elezioni per il rinnovo del Parlamento dell’Unione. Con lo stile ironico e pungente, tipico di Tabasso, nel tratteggiare le contraddizioni della classe politica della XX Regione, in un momento storico caratterizzato dai pericoli del sovranismo e dai tentativi dei suoi maggiori esponenti politici nazionali e regionali di mettere in discussione sessant’anni di Europa e di conquiste sociali.

Ne discuteranno e si confronteranno, insieme al pubblico, il sindaco di Campobasso Antonio Battista e l’europarlamentare del Partito Democratico Andrea Cozzolino, al quale si deve il raggiungimento del risultato più importante nel prossimo ciclo di programmazione del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), il cui 5% (1,5 miliardi che con il cofinanziamento nazionale arriveranno a 3 miliardi di euro) è stato destinato allo sviluppo delle Aree Interne dell’Unione e di cui beneficerà anche il Molise. Una proposta lanciata nell’ottobre 2018 a Campobasso, nel corso del Seminario nazionale Anci sulle Aree Interne promosso dal Partito Democratico del Molise, raccolta, rilanciata e fatta approvare a Bruxelles dall’on. Cozzolino.

