Sviluppo ecosostenibile, Fioramonti a Campobasso: impegno per rilanciare l’Italia tutta

Il vice ministro dell’Istruzione, ospite del Festival di Legambiente, in visita dal sindaco Gravina e dal rettore Brunese. L’annuncio degli investimenti del Governo, sulla scuola e sulla sicurezza. LA VIDEOINTERVISTA

CAMPOBASSO. Visita a Campobasso per il vice ministro dell’Istruzione Lorenzo Fioramonti. Ospite della serata conclusiva del Festival dello sviluppo sostenibile di Legambiente, Fioramonti è arrivato in città alle 17. L’economista, esponente di spicco del M5s, è stato prima a Palazzo San Giorgio, per incontrare il sindaco di Campobasso Roberto Gravina, poi in visita al rettore dell’Unimol Luca Brunese e al Conservatorio ‘Perosi’. Tappe istituzionali, prima dell’arrivo nel parco di San Giovanni, per parlare dello ‘Sviluppo come libertà’. GUARDA LA VIDEOINTERVISTA

“Sono qui per portare il Governo ad ascoltare i bisogni di una città e di una regione – le sue parole - che è storicamente rappresentante delle aree interne, da sempre più disagiate rispetto al resto del Paese. E’ invece necessario che si torni a sviluppare l’Italia tutta, attraverso un sostegno alle produzioni locali, all’artigianato di nuova generazione e all’innovazione industriale”.

Temi che si collegano alla questione dello sviluppo ecosostenibile. “Occorre riscoprire le biodiversità – ha detto in proposito il vice ministro – avviare uno sviluppo che sia rispettoso dell'ambiente e delle vocazioni di un territorio, che tenga conto dei bisogni reali delle comunità”.

Quindi il riferimento al mondo della scuola e della ricerca, che nel Governo rappresenta. “E’ necessario trasformare ogni università nel nodo di un distretto industriale - ha affermato ancora – serve sinergia tra le varie istruzioni, anche quelle scolastiche. Il Molise ospita scuole, conservatori, università importanti, che devono lavorare in maniera più sincronica per portare maggiore benessere”.

E sul fronte della sicurezza scolastica? “Il Governo - ha concluso Fioramonti - continuerà a investire perché si possano mettere in sicurezza tutti gli edifici scolastici del Molise, che hanno subito danni per gli eventi geologici del passato o per carente manutenzione. I fondi quest’anno andranno nella Legge di bilancio”.

Carmen Sepede

