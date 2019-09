Castello di Termoli verso il restauro da 1 milione e mezzo di euro

Il Comune ha predisposto un progetto di ‘restyling’ conservativo del maniero. Si attende l’ok della Soprintendenza

TERMOLI. Restauro conservativo per il Castello Svevo di Termoli. Il Comune ha predisposto un progetto per la risistemazione dell’antico maniero, prevedendo lavori di impermeabilizzazione dei terrazzi della fortezza, situata all'ingresso del Centro storico, con il ripristino dei paramenti murari esterni, il consolidamento dei giunti, ma anche l’abbattimento del torrino che ad oggi ospita la stazione meteo dell’Aeronautica.

Un piano di interventi, da un milione 500mila euro, che sarà supervisionato dall’architetto Francesco Paolo Avellino, del settore municipale ai Lavori Pubblici, in qualità di Rup, ossia responsabile unico del procedimento. E che, se varato, partirà con un primo stralcio da 400mila euro per il solo restauro.

Si resta ora in attesa del via libera da parte della Soprintendenza.

