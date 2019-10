Distribuzione del gas, Melfi cessa l’attività: nuovi gestori per Campobasso e Isernia

Da ieri il passaggio alle nuove società, che forniscono i propri recapiti per eventuali segnalazioni. Tale cambiamento non comporta alcuna modifica al contatore e alcuna variazione contrattuale



CAMPOBASSO/ISERNIA. Melfi Reti Gas Srl, da ieri 14 ottobre, ha cessato la sua attività. Ed ecco che le reti di distribuzione gestite dall’azienda sono passate ad altre società del Gruppo Estra, che nell’aprile 2018 aveva acquisito proprio Melfi.



I comuni interessati della provincia di Isernia (Acquaviva d'Isernia, Agnone, Carovilli, Castel Del Giudice, Castelpizzuto, Castelverrino, Chiauci, Civitanova Del Sannio, Filignano, Forlì Del Sannio, Frosolone, Longano, Macchia d'Isernia, Miranda, Montenero Val Cocchiara, Monteroduni, Pescolanciano, Pescopennataro, Pietrabbondante, Poggio Sannita, Pozzilli, Rionero Sannitico, Roccasicura, Sant'Agapito, Sessano Del Molise, Vastogirardi) fanno ora capo a Centria e il numero verde per segnalare guasti e fughe gas nella zona è rimasto invariato rispetto all’attuale: 800 337 966.



I Comuni della provincia di Campobasso (Gambatesa, Gildone, Macchia Valfortore, Mafalda, Mafalda Zona Industriale, Montefalcone Nel Sannio, Montelongo, Montorio Nei Frentani, Ripabottoni, San Felice Del Molise, Spinete, Tufara) passano invece a Murgia Reti Gas, società del Gruppo Estra che opera anche in Puglia. Il numero verde per segnalare guasti e fughe gas in questo caso è cambiato ed è: 800 978 905.

I numeri verdi sono gratuiti e operativi 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno.



Per i cittadini dei centri interessati, la modifica del gestore del servizio distribuzione gas non comporta nessuna variazione del contatore o contrattuale.

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale