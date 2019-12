L’arte del Molise in una salsiccia, la risposta social all’opera di Cattelan

Diventa virale il post che ‘fa il verso’ all’installazione dell’artista padovano che ha esposto al museo di Miami una banana attaccata al muro con dello scotch

RICCIA. È un post su facebook, diventato virale, a guadagnare la ribalta delle cronache come ‘risposta gastronomica’ tutta molisana all'opera d'arte di Maurizio Cattelan. Se l’artista padovano ha esposto alla fiera d'arte contemporanea Art Basel di Miami una banana vera attaccata al muro con dello scotch, valutata e venduta per 120mila dollari, dal Molise è partita una replica all’installazione sostituendo il frutto con una salsiccia piccante di Riccia.

Una sorta di provocazione via social che ha conquistato gli internauti, tra cui anche volti noti della politica, e che di condivisione in condivisione è stata riportata pure dall’Ansa.

Non il tentativo di dissacrare l’arte ma un divertente omaggio alle tradizioni di questa terra.

