Sviluppo della montagna, Calenda e Scarabeo: necessario coinvolgere anche Pescopennataro

I due consiglieri regionali hanno presentato un ordine del giorno, in cui chiedono al governatore Toma l’estensione dei benefici previsti per Campitello e Capracotta

CAMPOBASSO. Sviluppo della montagna molisana, necessario coinvolgere anche Pescopennataro, comune già impegnato in una serie di progetti volti a favorire la crescita del comparto turistico e sciistico dell’alto Molise, vista anche la presenza in paese di numerose strutture ricettive.

A chiederlo i consiglieri regionali Filomena Calenda e Massimiliano Scarabeo, che hanno presentato un ordine del giorno, in cui si chiede al governatore Donato Toma di estendere anche in favore di Pescopennataro gli impegni previsti nella mozione su Campitello Matese e Capracotta. Di conseguenza anche un coinvolgimento nel tavolo permanente che si intende istituire.

Il Comune di Pescopennataro, chiariscono i due consiglieri, dal 2006 ha deliberato l’adesione al Consorzio ‘Campitello Matese–Capracotta, con l’obiettivo di entrare in un circuito turistico. Inoltre è risultato beneficiario, nell'ambito del Cis Molise, di un finanziamento di oltre un milione di euro per la realizzazione di un sistema di bikesharing comunale, nell'ottica della destagionalizzazione dei flussi turistici. Quindi la collaborazione con lo Sci Club, che da dicembre scorso ha consentito di ottenere per la pista ‘Abeti Soprani’ l'omologazione nazionale Fisi, per la specialità sci di fondo.

“È necessario – hanno concluso Calenda e Scarabeo - che l’impegno assunto dal governo regionale in merito allo sviluppo della montagna molisana e, in particolare la riqualificazione degli impianti sciistici, coinvolga anche il Comune di Pescopennataro, che in questi anni ha dimostrato di poter dire la sua in materia di turismo”.

