Contributi a fondo perduto alle imprese, nel giorno del click day va in tilt il sito della Regione

CAMPOBASSO/ISERNIA. Una mattinata piena di disagi per i tanti imprenditori molisani che, oggi, con l'ausilio dei propri consulenti, erano pronti davanti dal pc per partecipare al ‘click day’ e presentare la propria domanda per provare a ottenere i contributi a fondo perduto messi a disposizione dalla Regione. Fondi per dare sostegno alle aziende messe in ginocchio dall'emergenza sanitaria in atto.

Come è noto, nelle scorse settimane, il governo Toma ha pubblicato l’avviso rivolto alle piccole e medie imprese e i liberi professionisti aventi un'unità operativa attiva in Molise e un fatturato registrato nell’ultimo esercizio superiore a 200 mila euro. Tra i requisiti richiesti, aver avuto l'attività sospesa o aver subito una riduzione del fatturato, nel primo quadrimestre del 2020, pari ad almeno il 30%.

Questa mattina, però, la piattaforma informatica Mosem della Regione, dove bisognava procedere per fare le domande con procedura a sportello, è andata letteralmente in tilt. Stando a quanto riferito dagli utenti, non è stato possibile accedere alla piattaforma almeno dalle ore 9.30 alle ore 10.30. Anche dopo però i disagi sono stati notevoli, a causa della lentezza del sistema. E le polemiche, con il principio del 'chi tarda arriva male alloggia', saranno scontate anche stavolta.

