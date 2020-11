Il Coronavirus avanza in Molise. Palazzo: subito il nuovo ospedale Covid

Il segretario cittadino del Pd spiega le proposte per fronteggiare la pandemia e ringrazia i consiglieri comunali di centrosinistra, che hanno sollecitato una seduta monotematica sul tema dell’emergenza sanitaria

CAMPOBASSO. Ospedale Covid da allestire immediatamente. E’ questa la prima proposta lanciata dal segretario cittadino del Pd Gianluca Palazzo, per affrontare la seconda fase dell’emergenza, che ha investito il Molise nelle ultime settimane, con aumento di contagi e anche di decessi.

“Ogni giorno – ha dichiarato Palazzo - giungono notizie preoccupanti sulla situazione dei nostri ospedali, sul numero dei decessi e sui tempi lunghi per il tracciamento dei contagi, le diagnosi e, quindi, le cure, efficaci solo se tempestive”.

Da Palazzo il ringraziamento ai consiglieri comunali del Pd e de La Sinistra, Alessandra Salvatore, Giose Trivisonno, Bibiana Chierchia e Antonio Battista per avere nuovamente portato il Consiglio Comunale di Campobasso a discutere di sanità pubblica, in un momento di forte pressione per gli ospedali e per tutti gli operatori sanitari. Argomenti che saranno affrontati nella seduta monotematica in programma la prossima settimana, in cui si discuterà di proposte concrete e necessarie “da attuare – afferma ancora il segretario dem - prima che la situazione sfugga di mano in maniera irreversibile”.

Oltre all’allestimento della struttura Covid Palazzo chiede il reclutamento straordinario di personale sanitario, il potenziamento delle Usca e della medicina territoriale, il supporto alle residenze protette, tracciamenti sicuri e rapidi, terapie tempestive.

“Proposte – ha precisato - già formulate da tempo e che trovano d'accordo forze politiche di tutti gli schieramenti, i sindacati, gli ordini le associazioni, i cittadini. Occorre agire e farlo subito. La Politica deve dare segnali di autorevolezza e di unità, di fronte al nemico comune: il Covid19. In attesa che chi può e deve decidere agisca a tutela della vita e della salute dei campobassani e dei molisani, cerchiamo tutti di rispettare le regole. È l'unico modo che abbiamo per tutelare noi stessi e gli altri dall'infezione. Diamo una mano affinché, chi non lo ha già fatto, scarichi l'App ‘Immuni’, importante per agevolare il rapido tracciamento. Se ognuno, a seconda dei livelli di responsabilità, si impegnerà a fare il suo - ha concluso Palazzo - potremo tornare presto alla pienezza delle nostre vite”.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!