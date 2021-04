Vaccini Covid, in Molise somministrate 98.816 dosi: percentuale al 94,16%

Dal report dell’Asrem anche il dettaglio sulla somministrazione alle singole categorie

CAMPOBASSO. Coronavirus, sono 98.816 le dosi di siero immunizzante somministrate fino ad oggi in Molise, il 94,16% delle 104.945 consegnate in regione.

Si tratta di 73.599 dosi di Pfizer, 18.155 di Astrazeneca e 7.062 di Moderna.

Dall’Asrem anche il dettaglio sull’utilizzo delle dosi. Nella giornata di oggi, 20 aprile, sono state somministrate 1.100 dosi di vaccino agli over 80; 736 agli over 70 e 988 ai soggetti vulnerabili. Numeri più ridotti per le altre categorie: personale scolastico (23), personale sanitario (20), forze armate (13), caregiver 33).

