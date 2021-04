Scuola, l’Anief Molise invoca screening e potenziamento trasporti ma Asrem frena sui test rapidi

Secondo il direttore generale Asrem sarebbero poco affidabili. Rassicurazioni, invece, sul piano del trasporto da parte dell’Usr. Le richieste del sindacato avanzate durante il tavolo regionale permanente

CAMPOBASSO. L’Anief Molise al tavolo regionale permanente di confronto sulla scuola, con la delegazione composta da Stefano Cavallini, presidente regionale reggente e Edegarda Barone. Ed ecco che il sindacato comunica di aver avanzato richieste ben precise: potenziamento dei trasporti e screening su tutti gli studenti per una maggiore sicurezza.

Sul primo punto, l’Anief riferisce come il direttore generale dell’USR Molise ha confermato l'effettivo potenziamento del piano trasporti in modo tale da garantire il distanziamento.

Per quanto riguarda, invece, i controlli sugli alunni il dg Asrem Florenzano avrebbe ribadito che “non si procederà con le operazioni di screening in quanto sono emerse delle indicazioni poco chiare in merito ai risultati ottenuti; molti di questi test veloci non sono affidabili perché con elevate percentuali tra falsi positivi e falsi negativi”.

Poi il confronto è proseguito con i dati sulle vaccinazioni: 7.392 lavoratori della scuola molisana hanno ottenuto la prima dose del vaccino e si è cominciato a somministrare anche la seconda dose a 197 lavoratori. Ora vi è un momento di sospensione perché si è focalizzato il lavoro di somministrazione agli anziani e ai lavoratori fragili

Infine, è stato riferito che i punti vaccinali di Isernia e Termoli non verranno messi a disposizione per il personale scolastico.

