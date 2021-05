Campobasso, il Covid non ferma l’attività di chirurgia bariatrica al Cardarelli

Il servizio rientra nel trattamento dell’obesità patologica

CAMPOBASSO. La pandemia oltre ad aver messo in crisi l’intero sistema sanitario, ha purtroppo rallentato e, in alcuni casi, inibito, l’accesso alle cure per tutte le altre patologie di carattere non solo oncologico ma anche di natura benigna. Proprio questi ultimi pazienti, affetti da patologie differibili, hanno visto procrastinare i loro trattamenti in attesa che la pressione sugli ospedali si allentasse.

In ottica di voler dare continuità assistenziale e di cure per le patologie tempo dipendenti, quale quella dell’obesità grave, patologia estremamente diffusa e pesantemente invalidante sia da un punto di vista clinico, si veda le patologie associate, ad esempio il diabete, sia da un punto di vista socio-economico, l’HUB Regionale Cardarelli sta dando risposte concrete ai propri pazienti.

Tra i servizi offerti dalla chirurgia generale, diretta dal dottor Giancarlo Di Marzo, vi è quello del trattamento chirurgico dell’obesità patologica. Nei giorni scorsi, il dottor Antonio Buondonno, responsabile del servizio di Chirurgia dell’obesità e delle Malattie Metaboliche, ha eseguito interventi di ‘sleeve gastrectomy’, cioè resezione gastrica parziale, di bypass gastro intestinale, per via laparoscopica, programmato altre procedure riguardanti il trattamento dell’Obesità grave.

La sleeve gastrectomy è un intervento di tipo restrittivo che prevede la resezione di una porzione di stomaco, con l’obiettivo di ridurre la quantità di cibo ingerito. È l’intervento più diffuso in ambito bariatrico.

Il bypass invece è una procedura che influisce non solo sulla quantità di cibo ingerito, quindi restrittivo, ma anche e soprattutto sull’assorbimento degli alimenti, quindi con meccanismo di “malassorbimento dei grassi” controllato.

Dopo un lungo training di tutta l’equipe multidisciplinare, formata da specialisti nel campo dell’endocrinologia, della dietologia e della psicologia, coadiuvati da professionisti in ambito anestesiologico, il centro di Campobasso è oggi in grado di godere di un’autonomia nel trattamento di questi pazienti. Le collaborazioni per la formazione continua e l’aggiornamento professionale, sono sempre in essere, con l’obiettivo di accreditare il centro presso la Sicob - Società Italiana di Chirurgia Bariatrica.

Tutto ciò nell’ottica di fornire ai pazienti molisani una sanità pubblica di eccellenza nei vari ambiti e contribuire in maniera fattiva al benessere e alla salute delle persone, evitando di dover ricorrere a prestazioni extraregionali.

L’ambulatorio di Chirurgia dell’Obesità e delle Malattie Metaboliche è attivo presso l'ospedale Cardarelli il martedi dalle ore 9.00 alle ore 13.00, numero di telefono 0874.409424/248, oppure presso l’Ospedale SS Rosario di Venafro il martedi dalle ore 15 alle ore 18, numero di telefono 0865-907951.

