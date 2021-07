Covid, su i contagi: 17 casi, ma 7 guariti

Su 756 tamponi processati dall’Asrem. Solo un paziente ancora ricoverato in Malattie Infettive

CAMPOBASSO-ISERNIA. Tornano a salire i contagi in Molise. Sono 17 i casi registrati oggi sulla scorta di 756 tamponi processati dall’Asrem, con un tasso di positività pari al 2,2 per cento.

Di essi, 4 riguardano persone residenti a Campobasso; 1 a Campochiaro; 2 a Campodipietra; 1 a Campomarino; 3 a Frosolone; 2 a Guglionesi; 1 a Isernia; 1 a Pescolanciano; 1 a Sant’Agapito e 1 a Termoli.

Sempre stabile il numero delle persone ricoverate in ospedale, con un solo paziente in Malattie Infettive. Sono invece 7 i guariti di oggi: 3 a Campobasso, 1 a Bojano, a Larino, 1 a Pietracatella e 1 a San Giovanni in Galdo.

I positivi in tutta la regione al momento sono ancora 123, di cui 92 in provincia di Campobasso e 31 in quella di Isernia; 2.032, infine, i soggetti in isolamento.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!