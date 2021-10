Covid, quasi 14mila molisani over 80 immunizzati con terza dose di vaccino

In un giorno inoculate 819 dosi di siero. I dati aggiornati nel report serale dell’Asrem

CAMPOBASSO. Nelle ultime 24 ore in Molise sono stati somministrati altri 819 vaccini anti-Covid, di cui 576 terze dosi. Il numero complessivo di somministrazioni è salito oggi a 462.692. Il dato aggiornato arriva dal report serale fornito dall’Azienda sanitaria regionale.

Nel frattempo continuano le inoculazioni di terze dosi di siero in particolare alla fascia di età degli over 80: ben 293 in un giorno, per un totale 13.900 molisani con più di 80 anni che hanno già effettuato il richiamo.