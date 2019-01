Nevicate anche a quote basse: ciclone con forte maltempo in arrivo

Interessate, oltre al Molise, anche l'Abruzzo e la Campania. Le previsioni di www.meteoisernia.it

Confermato l'arrivo della seconda perturbazione fredda sulla Penisola. Essa farà sentire i suoi maggiori effetti nel corso della giornata di mercoledì 30 gennaio, proprio nel pieno del periodo più comunemente conosciuto come "della merla". Possibilità di nevicate anche a quote basse. La neve inizialmente potrebbe comparire su Matese e alcune aree del Molise centrale.

Poi dovrebbero essere coinvolti maggiormente il settore dell'Alto Molise e dell'Alto Sangro con accumuli localmente moderati. Neve "occidentale" anche a Campitello Matese, con maggiore possibilità di accumuli moderati sull'intero comparto del Matese. Molto freddo in montagna con valori termici sotto zero. Freddo avvertibile anche in collina ed in pianura.Con il trascorrere della giornata di mercoledì la quota neve dovrebbe essere in calo, pertanto non escludiamo ancora fiocchi sul capoluogo regionale e alle porte di Isernia.

