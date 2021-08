Meteo, in Molise la settimana si apre con qualche nuvola e un clima meno rovente

Le previsioni per i prossimi giorni degli esperti di 3B Meteo



CAMPOBASSO/ISERNIA. Il deciso rinforzo dell'anticiclone subtropicale sul Mediterraneo rinnova una lunga fase stabile e improntata al caldo intenso sul Molise. Il picco del caldo sarà raggiunto ad inizio agosto. Afa molto accentuata lungo le coste interessate dalle brezze e nei grandi centri urbani, specie tra la sera e la notte. Da martedì e ancor più mercoledì è atteso in lieve calo con nubi alte di passaggio e il rischio di qualche isolato fenomeno in Molise. Ma ecco nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni degli esperti di 3B Meteo.

LUNEDI'. Condizioni meteo stazionarie in Molise con sole alternato a qualche velatura. Temperature in lieve flessione lungo la fascia adriatica. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in attenuazione. Mare poco mosso.

MARTEDI'. Nuvolosità alta e irregolare transita nel corso della giornata in Molise, con il rischio di qualche breve e isolato piovasco. Venti deboli dai quadranti sud occidentali. Mare da poco mosso a quasi calmo. Temperature in lieve calo ma con clima ancora caldo.

MERCOLEDI'. Un campo di alte pressioni abbraccia la regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico sull'Appennino, materano, litorale ionico e litorale tirrenico cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in attenuazione. Mare da poco mosso a mosso.

GIOVEDI'. Un campo di alte pressioni abbraccia la regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-orientali. Mare mosso.

