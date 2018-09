Mamma e figlia, ladre di cosmetici, nella rete dell’Arma

Le due donne di Campochiaro avevano fatto incetta di creme e trucchi in un negozio specializzato di Campobasso

CAMPOBASSO. Mamma e figlia, complici in tutto. Anche nel mettere a segno un furto di cosmetici.

Non l’hanno fatta franca però, sono state rintracciate e deferite all’Autorità giudiziaria dai Carabinieri della Stazione di Campobasso, dopo le indagini a seguito della denuncia del direttore di un negozio specializzato.

Per entrambe l’accusa è di furto aggravato in concorso.

Mamma e figlia, rispettivamente di 40 e 22 anni di Campochiaro, avevano messo a segno il colpo da 60 euro in creme e prodotti vari per la bellezza, agli inizi del mese: avevano ‘occultato’ i prodotti ma i dispositivi antitaccheggio avevano allertato il sistema di allarme. Le commesse del negozio non avevano potuto far altro che guardarle scappare a gambe levate ma per loro non c’è stato scampo: sono state identificate e rintracciate dai Carabinieri.

