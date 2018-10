Incidente sulla Potenza-Melfi, coinvolto un pulmino di molisani

Sono tre i veicoli coinvolti nell’incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi in Basilicata



POTENZA. L’impatto con il guardrail avrebbe causato il ribaltamento del pulmino nel quale viaggiava un gruppo di molisani. L’incidente è avvenuto questo pomeriggio sulla statale che collega Potenza a Melfi. Il gruppo di molisani stava rientrando in regione quando difronte al loro pulmino si sono trovati un furgone che avrebbe invaso la loro corsia, nell’evitare l’impatto il conducente ha sterzato bruscamente finendo la sua corsa a lato del guardrail, da qui il ribaltamento del veicolo, mentre il furgone andava a impattare con un'altra auto in transito. Per fortuna dal pulmino molisano tutti i passeggeri sono usciti con le proprie forze. Sul posto Vigili del Fuoco e 118 i quali hanno medicato le ferite risultate lievi. Intanto sono in corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

