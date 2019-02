Auto in fiamme e carreggiata invasa dal fumo: circolazione interrotta sulla Trignina

Una colonna di fumo denso ha invaso la carreggiata, sul posto Polizia Stradale e Vigili del Fuoco. Le cause del rogo attribuibili ad un guasto tecnico

ISERNIA. Auto in fiamme, per un guasto tecnico, sulla Trignina, in territorio di Civitanova del Sannio.

Circolazione interrotta per l’alta colonna di fumo che si è sprigionata dall’auto che improvvisamente ha preso fuoco sulla Strada Statale 650, al chilometro 17 in direzione Vasto, dopo il viadotto Gamberale.

Sul posto si sono recati immediatamente gli agenti della Polizia Stradale e una squadra di Vigili del Fuoco che hanno provveduto a mettere in sicurezza gli automobilisti e a bloccare il traffico. Fortunatamente non si registrano feriti.

