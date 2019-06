Colto dal malore mentre era alla guida, muore 74enne

L’incidente stamani a San Giovanni in Galdo. Inutili i soccorsi per l’uomo, originario del foggiano ma da anni residente in Molise

CAMPOBASSO. Probabilmente un malore la causa dell’incidente avvenuto stamani sulla strada provinciale che collega San Giovanni in Galdo a Campodipietra, costato la vita ad un 74enne originario del foggiano ma residente ormai da anni proprio nel primo comune.

L’uomo era a bordo della sua Opel Corsa quando è uscito fuori strada, colpendo prima il guard rail e poi finendo nella vegetazione.

Inutili i soccorsi. All’arrivo dell’ambulanza del 118 sul luogo del sinistro non c’era già più nulla da fare. Sul posto, per gli accertamenti del caso volti a stabilire la dinamica dei fatti, anche vigili del fuoco e carabinieri.

La notizia della tragedia ha destato sconcerto e tristezza in paese, dove il 74enne era abbastanza conosciuto.

