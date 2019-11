Cinghiali invadono città e campagne: migliaia di agricoltori in piazza a Roma

Anche una delegazione di Coldiretti Molise alla manifestazione per chiedere interventi contro un problema che sta diventando devastante per le coltivazioni



CAMPOBASSO. Non è mai stato così alto in Italia e in Molise l’allarme per l’invasione dei cinghiali e degli altri animali selvatici che distruggono i raccolti agricoli, sterminano greggi, assediano stalle, causano incidenti stradali nelle campagne, ma anche all’interno dei centri urbani con pericoli concreti per gli agricoltori ed i cittadini.

Una minaccia che domani, giovedì 7 novembre 2019 dalle 9 a Roma, in piazza Montecitorio, scatenerà la più grande protesta mai realizzata prima, con un blitz di migliaia di agricoltori, allevatori, pastori provenienti anche dal Molise, insieme con il Delegato Confederale della Coldiretti Molise, Giuseppe Spinelli. Ma ci saranno anche rappresentanti della politica e delle istituzioni, sindaci con i gonfaloni, cittadini e rappresentanti dell’ambientalismo e dei consumatori per far sentire la propria voce a difesa delle case e del lavoro.

L’obiettivo è denunciare, anche con eclatanti azioni dimostrative, una emergenza nazionale che sta provocando l’abbandono delle aree interne, problemi sociali, economici e ambientali con inevitabili riflessi sul paesaggio e sulle produzioni.

Per l’occasione sarà presentato il primo Dossier Coldiretti/Ixe’ su ‘Gli italiani assediati dai cinghiali’, sui rischi per la sicurezza e la salute e le proposte concrete per garantire la sopravvivenza delle aziende agricole e la tranquillità dei cittadini, nel rispetto della natura.

