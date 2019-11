Isernia, sospetta overdose per un migrante

L'uomo si sarebbe recato dai carabinieri per chiedere aiuto

ISERNIA. Avrebbe accusato un malore, riuscendo a raggiungere il Comando dei carabinieri di Isernia per chiedere aiuto. Si tratta di un giovane migrante ospite di un centro d'accoglienza della città, che sarebbe stato trasportato in ospedale dopo aver perso i sensi. Non si esclude l'ipotesi di un'overdose. I carabinieri della stazione pentra sono al lavoro per accertamenti. L'uomo non sarebbe in pericolo di vita.

