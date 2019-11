Passaggi a livello in tilt, ritardo record per i treni regionali

Nuovi disagi stamani sulla tratta Campobasso-Roma. Lunghi stop lungo il percorso e pendolari imbufaliti

CAMPOBASSO/ISERNIA. Ormai quasi non fanno più notizia i problemi legati al traffico ferroviario in Molise, specie sulla tratta Campobasso-Roma.

Stamani nuovi disagi, verificatisi ben presto. Almeno dall’alba, quando dal capoluogo è partito il convoglio 2351 alla volta della Capitale e in pochi minuti ha maturato un ritardo ragguardevole. All’origine delle difficoltà odierne, si apprende da alcuni viaggiatori, il malfunzionamento di alcuni passaggi a livello che avrebbe costretto il treno a lunghi stop e ad una velocità di crociera decisamente ridotta. Risultato: ennesimo ‘dramma’ per i pendolari, alcuni dei quali costretti a ripiegare su mezzi alternativi pur di raggiungere il posto di lavoro.

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale