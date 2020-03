Coronavirus, cresce il numero dei contagi in Molise: nella notte altri 6 casi. E c'è l'ottava vittima

Un tampone post-mortem su un 80enne di Montenero di Bisaccia ha dato esito positivo. Processati altri 24 tamponi. Da 65 si passa a un totale di 71 infetti. La conferma del direttore generale Asrem Oreste Florenzano



CAMPOBASSO. Cresce il numero dei contagi da Coronavirus in Molise. E, tristemente, anche quello delle vittime: nella notte, infatti, un tampone post-mortem su un 80enne di Montenero di Bisaccia ha fatto registrare l'ottavo decesso.

Ventiquattro in tutto i nuovi tamponi processati, tra cui 6 positivi. La conferma è arrivata dal direttore generale dell’Asrem Oreste Florenzano. Salgono dunque a 70 i casi totali positivi al Covid-19 in regione. ra i nuovi casi accertati, uno a Baranello (il secondo in tutto: si tratta della moglie dell'operatore del 118 risultato già positivo al virus, in servizio nella postazone di via Montegrapppa a Campobasso, attualmente in corso di bonifica) e uno a Campochiaro.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, invia ISCRIVIMI al numero 3288234063 e salvalo in rubrica!