Coronavirus, fugge per non essere controllato e si schianta con l’auto contro un muro: arrestato

Ai domiciliari è finito un 28enne di origine albanese fermato dai Carabinieri della Compagnia di Larino a San Martino in Pensilis



SAN MARTINO IN PENSILIS. Ignorando le misure anti-covid si è messo tranquillamente alla guida della sua auto e quando i carabinieri lo hanno fermato per un controllo lui è fuggito, per poi schiantarsi contro un muro.

Per questo i militari del Norm della Compagnia di Larino hanno arrestato e confinato ai domiciliari un 28enne, di origine albanese, residente a San Martino in Pensilis, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip per resistenza a pubblico ufficiale.

Qualche sera fa è stato fermato mentre era alla guida di un’auto di media cilindrata, per un controllo finalizzato, tra le altre cose, anche al rispetto delle prescrizioni imposte con il DPCM che limita la circolazione di persone. Ma lui invece di arrestare la marcia ha proseguito la sua corsa a velocità sostenuta per sottrarsi al controllo di polizia.

Dopo aver percorso diversi chilometri, assumendo una condotta di guida pericolosa per sé stesso e per gli atri utenti dalla strada, si è schiantato contro il muro di una scuola materna.

Raggiunto dai militari è stato identificato e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e contravvenzionato per guida senza patente e per non aver rispettato le prescrizioni imposte con il DPCS che obbliga le persone ad uscire solo per comprovati motivi. La Procura della Repubblica di Larino, ricevuti gli atti, ha chiesto e ottenuto dal Gip un’ordinanza di custodia cautelare degli arresti domiciliari nei confronti del 28enne, già noto alle forze di polizia.

