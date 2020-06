Addosso cocaina e in casa marjuana, 40enne denunciato per spaccio di droga

In casa aveva anche un proiettile esploso calibro 9 del quale non ha saputo fornire spiegazioni. Guai anche per due soggetti sorpresi in giro con dei coltelli a serramanico. Carabinieri di Bojano in azione

BOJANO. Beccato a spasso con la droga, è stato denunciato dai carabinieri di Bojano.

È accaduto proprio nel centro della città matesina, la scorsa notte.

I militari dell’Aliquota Radiomobile hanno notato un 40enne del posto, già noto alle forze dell’ordine, che si aggirava con fare sospetto e che mostrava nervosismo alla vista degli uomini dell’Arma. Di qui la decisione di fermarlo per una perquisizione. E dall’accertamento è emerso come l’uomo fosse in possesso di una dose, confezionata in cellophane e termosaldata, di cocaina per 1,5 grammi.

I carabinieri hanno così deciso die stendere i controlli anche all’abitazione del 40enne: in casa hanno trovato 280 grammi di marijuana. Non solo: anche materiale per il confezionamento dello stupefacente, un bilancino di precisione perfettamente funzionante e finanche un bossolo esploso calibro 9mm, del quale non era in grado di giustificare il possesso, essendo privo di relativa licenza.

Per il bojanese è scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria di Campobasso per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di munizionamento.

Nel corso di altri controlli, i militari hanno poi deferito un 47enne napoletano per possesso di un coltello a serramanico occultato in un borsone. L’uomo non si era fermato all’alt dei carabinieri lungo la SS 17, procedendo ad una brusca inversione di marcia. Ma è stato comunque bloccato e perquisito.

Guai anche per un 53enne del luogo, anch’egli sorpreso in giro con un coltello a serramanico.

