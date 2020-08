Coronavirus, pioggia di contagi ma non in Molise: regione Covid free per un giorno

Guarito un militare di Bojano rientrato dal Kosovo. Nel resto d'Italia più casi nonostante siano stati fatti 10mila tamponi in meno

CAMPOBASSO. Giornata di tregua dal contagio, in Molise, dove su 149 tamponi processati non si registra alcun caso di coronavirus. Lo rende noto l'Asrem, con un bollettino odierno che conferma per la gran parte i numeri di ieri. La buona notizia è quella della guarigione di un militare di Bojano risultato positivo dopo essere tornato dal Kosovo. Sono dunque 57 i casi attuali confermati, di cui 6 della provincia di Isernia, 51 di quella di Campobasso; 118 i soggetti in isolamento, un solo paziente ricoverato in Malattie Infettive al Cardarelli di Campobasso (si tratta di un'anziana di Sant'Elia a Pianisi).

Preoccupa invece la situazione nel resto d'Italia: anche oggi 1.210 casi in più, nuovo record dopo i 1.071 di sabato. Sette i morti (erano stati tre il giorno prima), mentre tra guariti e dimessi siamo a 267 (205.470 in tutto). Come riporta Tgcom24, cresce anche il numero dei ricoverati, 47 in più nei reparti Covid (dove ci sono in tutto 971 malati) e cinque in più nelle Terapie intensive dove si arriva a quota 69. In isolamento domiciliare ci sono invece 17.398 persone (883 in più). I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati in tutto 67mila, cioè 10mila in meno rispetto a sabato.

