Covid, due giorni di screening a Capracotta: negativi tutti i tamponi

Prove tecniche di normalità nel centro altomolisano pronto a far partire la nuova stagione turistica

CAPRACOTTA. Mettere in campo tutti gli strumenti a disposizione per fronteggiare l’emergenza Covid e garantire il graduale ritorno alla normalità anche in vista dell’avvio della stagione turistica.

Va in questa direzione la due giorni di screening gratuito e volontario che si è appena concluso a Capracotta. “Sono risultati tutti negativi – ha annunciato il sindaco Candido Paglione – i tamponi processati sulla popolazione. Aumentare la probabilità di intercettare eventuali positività al Covid-19 consente infatti – ha evidenziato il primo cittadino - di individuare con tempestività ogni situazione di rischio potenziale all’interno della comunità.

Proprio con questo spirito abbiamo inteso organizzare queste due giornate di screening, anche per dare una mano a far ripartire l’economia locale e accelerare così il ritorno alla normalità. Grazie, per questo, ai cittadini che hanno aderito allo screening.

Un ringraziamento particolare agli infermieri dell’Associazione Cives e ai medici Loreto Paglione e a Gianmarco Liberatore, per aver messo a disposizione il loro tempo e la loro professionalità per l’esecuzione dei tamponi”.

