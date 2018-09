‘Giacomo Sedati, il Ministro della ricostruzione’: il parlamentare Dc, già sindaco di Riccia

Il libro di Massimiliano Marzillo verrà presentato il prossimo 5 settembre al Circolo Sannitico di Campobasso

CAMPOBASSO. Già sindaco di Riccia, ma più volte Ministro e Sottosegretario con la Dc e soprattutto Alto commissario per il Vajont, l'onorevole Giacomo Sedati (ininterrottamente in Parlamento dal 1948 al 1984) è protagonista del libro 'Giacomo Sedati, il Ministro della ricostruzione', di Massimiliano Marzillo per Edizioni Dell'Orso, che verrà presentato al Circolo Sannitico di Campobasso il prossimo 5 settembre alle 18.

“L'iniziativa – si legge in un lancio Ansa - è promossa dalla 'Sipbc onlus' Molise. Nel libro, realizzato grazie ad un lavoro di ricerca in quattro archivi, tra cui quello fotografico dell'ANSA, appunto, e dell'Istituto "Luigi Sturzo" di Roma, emergono anche aspetti ancora poco conosciuti legati all'attività del parlamentare e arrivano ulteriori conferme sulle sue capacità mediatorie, la sua spiccata moralità e la propensione nell'anticipare temi ancora oggi di stretta attualità quali le elezioni primarie, il sistema maggioritario, l'elezione diretta dei presidenti delle Regioni, l'Unione Europea”.

