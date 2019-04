Montaquila, Davide Van De Sfroos alla ‘Festa di Frontiera’

Prima volta assoluta del cantautore comasco in Molise, all’interno della 38esima sagra della frittata organizzata dall’associazione PromoSociale Montis Aquilis’. Appuntamento fissato per il 30 aprile

MONTAQUILA. Quella di quest'anno sarà la 38esima edizione della ‘Sagra della Frittata’ organizzata dall'associazione PromoSociale 'Montis Aquilis' con l'obiettivo di portare avanti una manifestazione decennale indissolubilmente legata al territorio. La tipica frittata di Montaquila, posta al centro della tradizione gastronomica locale e nella cui preparazione saranno impiegate ben 1681 uova, nel pomeriggio del primo maggio, sarà accompagnata lungo le vie del paese dalla sfilata in abiti tradizionali e da gruppi folkloristici molisani.

Numerosi gli eventi e le attività di contorno alla manifestazione: stage di balli popolari, workshop e concorso fotografico, trekking, passeggiate a cavallo e in vespa e infine due serate di grande musica. Serata di pizzica e taranta quella del 1° maggio con il concerto di chiusura ‘Omaggio alla Musica Popolare’. Ma è per il 30 aprile che si concentra lo spettacolo, quando sarà ospite sul palco della festa il cantautore comasco Davide Van De Sfroos che si esibirà insieme all'Orchestra Popolare Officine Meridionali e all'artista italofrancese Giuliano Gabriele; nello spettacolo ‘Festa di Frontiera’ i dialetti di nord, centro e sud Italia saranno rappresentati sullo stesso palco, contaminandosi e esaltandone le differenze.

Una festa di frontiera unisce le anime in una danza che diventa meticcia. Qui, nella polvere del meridione, si ritrovano linguaggi perduti attraverso le feste popolari scandite dal ritmo incessante di una saltarella, un canto sul tamburo e sfrenate tarantelle, tutto nel sudore di una notte.

‘Officine Meridionali’ è il nuovo progetto ideato e diretto da Giuliano Gabriele. Una vera e propria orchestra popolare, pronta a guidare il pubblico in un eccitante percorso sulle orme di antiche tradizioni. Il tutto contaminato dal dialetto laghee dello sciamano comasco Davide Van De Sfroos in un incontro unico di culture, suoni e parole.

Pietro Ranieri

