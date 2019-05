Taranto, sul palco del concertone due molisani con Vinicio Capossela

Antonello Iannotta e Luca Casbarro, componenti dei Patrios, portano alta la reputazione dei musicisti regionali; in scena con loro anche Roy Paci e Daniele Sepe

TARANTO. È il Concerto del Primo Maggio più a sud d’Italia, nato nel 2013 per dare voce ai lavoratori dell’Ilva: il concertone di Taranto, organizzato dal Comitato Cittadini e Lavoratori Liberi e Pensanti, arrivato alla sesta edizione.

Sotto la direzione artistica di Michele Riondino, insieme a Roy Paci e Antonio Diodato, quest’anno ha visto la partecipazione, tra i vari artisti, di Vinicio Capossela. Insieme a lui due musicisti di Rocchetta a Volturno: Antonello Iannotta (tamburello e batteria) e Luca Casbarro (fisarmonica). I componenti della band molisana Patrios hanno calcato il palco insieme ad altri grandi nomi della musica italiana, Roy Paci e Daniele Sepe, accompagnando con le loro sonorità l’istrionico musicista nato in Germania ma di origini irpine.

Proprio sul palco di Taranto Capossela ha presentato il nuovo singolo Povero Cristo, in attesa dell’uscita dell’album che vede la partecipazione di Iannotta e Casbarro con la fisarmonica, la zampogna, il tamburello e le percussioni. Un orgoglio per la comunità di Rocchetta al Volturno e per tutto il Molise.

Pietro Ranieri

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale